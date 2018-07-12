Адамовский суд вынес приговор мигрантам, незаконно пересекшим границу РФ

В Адамовском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении семи иностранных граждан, незаконно пересекших Государственную границу Российской Федерации

Как сообщает пресс-служба Адамовского районного суда, в декабре 2017 года иностранные граждане — шесть мужчин и две женщины — обратились к неизвестному гражданину с просьбой за денежное вознаграждение организовать их незаконный въезд в Россию. Причем каждый в группе знал, что въезд в Российскую Федерацию им запрещен.

Следуя указаниям, иностранные граждане прибыли в приграничную зону Республики Казахстан

14 января 2018 года идя пешком из Казахстана, в обход пункта пропуска они незаконно пересекли Государственную границу РФ. При переходе одна женщина погибла, остальные получили обморожения разной степени тяжести.

Суд признал подсудимых виновными в незаконном пересечении Государственной границы и назначил им наказание в виде лишения свободы от 6 до 14 месяцев.

Обморожение, полученное во время незаконного перехода Государственной границы, суд учел в качестве обстоятельства, смягчающего наказание.