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Адамовский суд вынес приговор мигрантам, незаконно пересекшим границу РФ
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Адамовский суд вынес приговор мигрантам, незаконно пересекшим границу РФ 

АиФ-Оренбург 13 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Адамовском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении семи иностранных граждан, незаконно пересекших Государственную границу Российской Федерации.
Как сообщает пресс-служба Адамовского районного суда, в декабре 2017 года иностранные граждане — шесть мужчин и две женщины — обратились к неизвестному гражданину с просьбой за денежное вознаграждение организовать их незаконный въезд в Россию. Причем каждый в группе знал, что въезд в Российскую Федерацию им запрещен.
Следуя указаниям, иностранные граждане прибыли в приграничную зону Республики Казахстан.
14 января 2018 года идя пешком из Казахстана, в обход пункта пропуска они незаконно пересекли Государственную границу РФ. При переходе одна женщина погибла, остальные получили обморожения разной степени тяжести.
Суд признал подсудимых виновными в незаконном пересечении Государственной границы и назначил им наказание в виде лишения свободы от 6 до 14 месяцев.
Обморожение, полученное во время незаконного перехода Государственной границы, суд учел в качестве обстоятельства, смягчающего наказание.
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