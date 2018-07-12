Цуркан не будет никого оговаривать, чтобы выйти из СИЗО 

Бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан «отказалась оговаривать кого-либо в обмен на освобождение из-под стражи». Об этом заявил «Интерфаксу» ее адвокат Иван Павлов. По его словам, один из следственных начальников вел с Кариной беседу о возможности изменения ей меры пресечения, намекая на желание получить показания против некоторых ее коллег. Она отказалась.
Ранее Павлов сообщил агентству, что Цуркан обвиняется в сотрудничестве с молдавской спецслужбой. Бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» предъявлено обвинение в шпионаже. Ее обвиняют в передаче спецслужбам Молдавии данных о российских энергетических компаниях, которые составляют гостайну. Дело маркировано грифом «совершенно секретно», поэтому о фабуле практически ничего не известно.
По данным источников РИА Новости в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах. Как сообщало РБК, ФСБ подозревает ее в «сливе» Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия: передача информации о проекте строительства в Турции АЭС «Аккую».
В настоящее время Цуркан находится под стражей в СИЗО «Лефортово».