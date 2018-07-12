NYT: в США в поджоге обвинили добровольцев, занимавшихся тушением лесных пожаров

ТАСС , 12 июля. Обвинения в поджоге на территории американского штата Северная Каролина предъявлены десяти добровольцам, занимавшимся тушением лесных пожаров. Об этом сообщила в среду газета The New York Times со ссылкой на местные власти.

По их данным, расследование в связи с более чем десяти возгораниями в лесных массивах и заброшенных домах в сельской местности длилось около года. Задержанные — волонтеры возрастом от 17 до 42 лет. Среди предполагаемых поджигателей бывший сотрудник полиции. О мотивах совершенных преступлений полиция пока информации не дает, так как расследование продолжается, и обвиняемых, возможно, будет еще больше.

"Я не слышал, чтобы что-либо подобное случилось на протяжении 30 лет, которые я здесь живу. Это происходит впервые", — прокомментировал ситуацию майор местной полиции Энтони Томпсон.

Начальник местной пожарной службы Стив Бритт рассказал, что трое из задержанных волонтеров относились к его подразделению. По его словам, они проявляли большой интерес к деятельности пожарных и посещали все тренировки. Отмечается, что в устроенных злоумышленниками пожарах никто не пострадал.