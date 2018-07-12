Доцент ТГУ продавал хорошие оценки за экзамены по три тысячи рублей

Как говорится в приговоре, однажды к доценту Виткалову обратился студент первого курса, который попросил за деньги проставить ему и еще тем студентам оценки «хорошо» за экзамен по начертательной геометрии. Виткалов согласился, запросив за каждую хорошую оценку по три тысячи рублей и для перечисления денег дал студенту номер своей банковской карты. А когда студент принес ему в кабинет банковский чек, подтверждающий перевод денег, проставил в экзаменационные листы четырех человек хорошие оценки без фактической сдачи экзамена, после чего был задержан сотрудниками полиции.

В приговоре указано, что еще до возбуждения уголовного дела Виткалов подал явку с повинной и активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, подробно рассказал о способе и обстоятельствах совершенных им преступлений, а также добровольно выдал чек банкомата на сумму 12 тыс. руб., банковскую карту и телефон, на который поступило смс-сообщение о поступлении указанной денежной суммы, а также вернул перечисленные ему 12 тыс. рублей.

В итоге следователи предъявили Виткалову обвинение в получении взятки должностным лицом по части 3 статьи 290 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Еще доцента обвинили в четырех фактах служебного подлога по части 1 статьи 292 УК РФ.

По окончании следствия Виткалов предстал перед судом Автозаводского района, где поддержал заявленное ранее ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке без проведения судебного разбирательства, в связи с согласием с предъявленным обвинением.

Государственный обвинитель попросил суд переквалифицировать действия Виткалова с ч.3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки), на четыре преступления, предусмотренные ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество — получения взятки, не превышающем десяти тысяч рублей), поскольку подсудимый получил от студента фактически взятку от четырех человек по 3 тыс. рублей.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя, посчитав, что по смыслу закона, одновременное получение взятки от нескольких лиц не может квалифицироваться как единое продолжаемое преступление, если в интересах каждого из них должностным лицом совершается отдельное действие. И содеянное при таких обстоятельствах образует совокупность преступлений.