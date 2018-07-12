Ямальцы идут в суд с ножами, пистолетами, электрошокерами и отвертками

За первую половину 2018 года при осуществлении пропускного режима в зданиях судов на территории ЯНАО судебные приставы изъяли у граждан 429 предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих и запрещенных к проносу в суды. Такие данные приводит пресс-служба УФССП по ЯНАО.

В числе изъятого: 81 единица боеприпасов, 7 единиц газового и травматического оружия, 12 единиц холодного оружия и 15 электрошоковых устройств. Помимо этого обнаружены перочинные и кухонные ножи, ножницы, аэрозольные распылители, отвертки, канцелярские ножи и другие предметы.

Владельцы запрещенных предметов в суд не допускались, уточняет пресс-служба ведомства. Отметим, под охраной судебных приставов находятся Арбитражный суд ЯНАО, суд ЯНАО, 13 городских и районных судов и 31 судебный участок мировых судей.