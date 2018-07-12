Ещё
Ямальцы идут в суд с ножами, пистолетами, электрошокерами и отвертками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ямальцы идут в суд с ножами, пистолетами, электрошокерами и отвертками 

Красный Север 14 часов назад
За первую половину 2018 года при осуществлении пропускного режима в зданиях судов на территории ЯНАО судебные приставы изъяли у граждан 429 предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих и запрещенных к проносу в суды. Такие данные приводит пресс-служба УФССП по ЯНАО.
В числе изъятого: 81 единица боеприпасов, 7 единиц газового и травматического оружия, 12 единиц холодного оружия и 15 электрошоковых устройств. Помимо этого обнаружены перочинные и кухонные ножи, ножницы, аэрозольные распылители, отвертки, канцелярские ножи и другие предметы.
Владельцы запрещенных предметов в суд не допускались, уточняет пресс-служба ведомства. Отметим, под охраной судебных приставов находятся Арбитражный суд ЯНАО, суд ЯНАО, 13 городских и районных судов и 31 судебный участок мировых судей.
Красный Север: последние новости
Приговор коррупционерам из Тазовского сочли слишком мягким Рецидивистка из Нового Уренгоя пойдет под суд за убийство на свиноферме Обвиняемый в детоубийстве житель Салехарда не помнит, как лишил дочь жизни
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками179
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС148
Умер Виктор Фетисов1
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня22
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала18
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение