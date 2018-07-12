Врач из Хабаровска может сесть на 5 лет за «лайк» в соцсети

Доктора из Советской Гавани в Хабаровском крае могут посадить в тюрьму на пять лет за то, что он поставил «лайк» под публикацией в новостной ленте социальной сети «Одноклассники». Отмечается, что содержимое поста разжигало ненависть или вражду. Об этом сообщило ИА «Хабаровский край сегодня».

По версии следствия, местный врач в июне прошлого года опубликовал в новостной ленте соцсети «Одноклассники» картинку. Она содержала высказывания, унижающие людей по национальному признаку.

Адвокат обвиняемого сообщил, что они предоставили в суд доказательства невиновности врача. Обвиняемый просто поставил под постом «лайк». Адвокат отметил, что невозможно опубликовать картинку в новостной ленте соцсети без загрузки изображения в свой профиль. При этом сторона защиты представила в суд данные о реальном авторе публикации, который на данный момент не привлечен к ответственности.

Врача задержали на 48 часов по подозрению в преступлении. Его обвинили в разжигании ненависти или вражды. Прокуратура просила суд заключить мужчину под стражу. Но суд не нашел оснований для этого.

Уголовное дело по данному вопросу находится на рассмотрении в суде.

Соцсети начали блокировать страницы, которые заключенные по всему миру создают при помощи нелегально полученных мобильных телефонов. В 2015 году число таких аккаунтов было 152, а в 2017 подскочило до 527. Зеки создают страницы в Facebook, Instagram и YouTube, а некоторые даже становятся известными.