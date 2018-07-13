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В Хабаровском крае врача подозревают в экстремизме из-за картинки в соцсети
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В Хабаровском крае врача подозревают в экстремизме из-за картинки в соцсети 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 13 июл — РИА Новости. Врача из города Советская Гавань Хабаровского края подозревают в экстремизме после появления на его странице в соцсети картинки, содержащей оскорбление по национальному признаку, сообщил РИА Новости адвокат Константин Суковатый.
"Фотография с текстом была размещена в новостной ленте на странице в «Одноклассниках» моего клиента… Эту картинку загрузил человек с Украины, житель города Харькова, а клиенту на ленту она попала, потому что он состоял с этим человеком в одной группе. Но мой клиент лайк не ставил", — пояснил Суковатый, добавив, что картинка действительно содержала оскорбительное высказывание по национальному признаку.
Он уточнил, что по данному факту в марте этого года следственный отдел по городу Сооветская Гавань возбудил уголовное дело по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), наказание по которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.
"Моего клиента 22 июня вызвали на допрос в качестве свидетеля и задержали на 48 часов. Следствие ходатайствовало о заключении его под стражу. Но суд ходатайство не поддержал, и его отпустили 24 июня. Сейчас эта история всплыла, вероятно, потому что решение суда вступило в законную силу и предано огласке", — сказал собеседник агентства.
Также адвокат уточнил, что его клиент родился на Украине, но «всю жизнь проработал в Советской Гавани».
В прокуратуре Хабаровского края РИА Новости подтвердили факт возбуждения дела, не пояснив подробностей.
В следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю от комментариев отказались.
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