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За производственную травму оренбуржец получит 150 тыс. рублей компенсации
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За производственную травму оренбуржец получит 150 тыс. рублей компенсации 

ProOren 14 часов назад
Фото: ProOren
Оренбургский районный суд обязал работодателя выплатить в качестве компенсации морального вреда 150 тыс. рублей работнику, пострадавшему в результате несчастного случая.
При рассмотрении дела судом установлено, что мужчина упал с высоты 5 метров при выполнении монтажных работ по трудовому договору. Во время спуска с высоты без страховки он потерял равновесие и упал на землю. В результате несчастного случая мужчина получил тяжелую травму, передает пресс-служба областного суда.
Как отмечается в сообщении, несчастный случай произошел из-за нарушений требований правил по охране труда как самим работником, так и его работодателем.
В исковом заявлении пострадавший потребовал взыскать с последнего в качестве моральной компенсации 1 млн рублей. Однако районный суд удовлетворил иск частично, указав на неосторожные действия самого пострадавшего, и назначил выплату в размере 150 тыс. рублей. Решение суда в законную силу не вступило.
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