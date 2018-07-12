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Трем руководителям следственных подразделений вручены очередные звания полковников юстиции
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Трем руководителям следственных подразделений вручены очередные звания полковников юстиции 

Хот 14 часов назад
Фото: Хот
Сегодня утром в Главном управлении МВД
России по Иркутской области генерал-лейтенант полиции Андрей Калищук
вручил погоны полковников юстиции Наталье Богдановой-Федак, заместителю
начальника следственного управления по Ангарскому городскому округу,
Елене Мацыгиной и Михаилу Деркач, руководителям отделов Главного
следственного управления.
Заслуженные высокие звания следователи
получили за многолетнюю работу, направленную на доведение до логического
завершения всей полицейской работы — передачи уголовных дел в суд. Все  они отдали органам внутренних дел почти по 30 лет своей жизни.
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