Трем руководителям следственных подразделений вручены очередные звания полковников юстиции

Сегодня утром в Главном управлении МВД

вручил погоны полковников юстиции Наталье Богдановой-Федак, заместителю

начальника следственного управления по Ангарскому городскому округу,

Елене Мацыгиной и Михаилу Деркач, руководителям отделов Главного

следственного управления.

Заслуженные высокие звания следователи

получили за многолетнюю работу, направленную на доведение до логического

завершения всей полицейской работы — передачи уголовных дел в суд. Все они отдали органам внутренних дел почти по 30 лет своей жизни.