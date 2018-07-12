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Ординатор томской больницы ответит за смерть пациента
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Ординатор томской больницы ответит за смерть пациента 

РИА «ФедералПресс» 10 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Направлено в суд уголовное дело против ординатора одного из медицинских учреждений Томска. Мужчина обвиняется в причинении смерти пациенту.
По версии следствия, в марте 2017 года обвиняемый выполнил пациенту плевральную пункцию. При этом он нарушил общепринятую технику проведения данной операции. В частности, он выполнил пункцию в девятом, а не в седьмом или восьмом межреберье, как написано в соответствующих клинических рекомендациях. В результате пациент получил колотое ранение. Оно вызвало массивную кровопотерю, приведшую к смерти потерпевшего.
Медик не признал свою вину. Тем не менее прокуратура сочла достаточными доказательства, собранные следствием.
Дело направлено в Кировский районный суд Томска.
Ординатор находится под подпиской о невыезде. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 109 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
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