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В Уфе осудили 18-летнего парня, расстрелявшего людей в ТЦ
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В Уфе осудили 18-летнего парня, расстрелявшего людей в ТЦ 

ГОРОБЗОР.РУ 14 часов назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Орджоникидзевский районный суд вынес приговор 18-летнему местному жителю. Парень обвиняется в хулиганстве с применением оружия, сообщает пресс-служба прокуратуры района.
В октябре прошлого года молодой человек с друзьями на своем автомобиле ехал мимо ТЦ «Меркурий». Возле входа он увидел своего знакомого. Парень высунулся из окна машины и три раза выстрелил из пневматического пистолета в сторону магазина. Таким образом, он повредил девять фасадных стекол здания на сумму 193 тысячи рублей. Люди при этом не пострадали. Подсудимый полностью признал вину в совершенном преступлении и раскаялся. Суд приговорил его к двум годам условного срока.
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