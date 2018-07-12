В Уфе осудили 18-летнего парня, расстрелявшего людей в ТЦ

Орджоникидзевский районный суд вынес приговор 18-летнему местному жителю. Парень обвиняется в хулиганстве с применением оружия, сообщает пресс-служба прокуратуры района.

В октябре прошлого года молодой человек с друзьями на своем автомобиле ехал мимо ТЦ «Меркурий». Возле входа он увидел своего знакомого. Парень высунулся из окна машины и три раза выстрелил из пневматического пистолета в сторону магазина. Таким образом, он повредил девять фасадных стекол здания на сумму 193 тысячи рублей. Люди при этом не пострадали. Подсудимый полностью признал вину в совершенном преступлении и раскаялся. Суд приговорил его к двум годам условного срока.

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