В Оренбургском районе сын до смерти избил отца

Оренбургским районным судом вынесен приговор в отношении местного жителя, признанным виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, сообщает прокуратура Оренбургского района.

Судом установлено, что в конце февраля 2018 года ранее судимый житель п. Юный Оренбургского района употреблял алкоголь со своей знакомой. Когда престарелый отец сделал им замечание, сын избил его с такой силой, что мужчина был госпитализирован, а позже от полученных травм скончался.

В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении признал, о случившемся сожалел.

Судья, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима

После срока мужчина еще 2 года будет ограничен в свободе.

Приговор в законную силу не вступил.