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В Оренбургском районе сын до смерти избил отца
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В Оренбургском районе сын до смерти избил отца 

АиФ-Оренбург 14 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
Оренбургским районным судом вынесен приговор в отношении местного жителя, признанным виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, сообщает прокуратура Оренбургского района.
Судом установлено, что в конце февраля 2018 года ранее судимый житель п. Юный Оренбургского района употреблял алкоголь со своей знакомой. Когда престарелый отец сделал им замечание, сын избил его с такой силой, что мужчина был госпитализирован, а позже от полученных травм скончался.
В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении признал, о случившемся сожалел.
Судья, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
После срока мужчина еще 2 года будет ограничен в свободе.
Приговор в законную силу не вступил.
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