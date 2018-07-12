Мужчина, сжегший дом знакомого, осужден в Арзамасе

Арзамасский городской суд вынес приговор местному жителю, который обвинялся в уничтожении чужого имущества по неосторожности.

Об этом корреспонденту агентства Newsroom24 сообщила старший помощник Арзамасского городского прокурора Людмила Золотарева

По данным следствия, местный житель занимался ремонтом автомобиля в гараже своего знакомого, который был пристроен к его дому в деревне Березовка.

15 декабря 2016 года в результате неосторожного обращения с электроинструментом в гараже произошел пожар, который перекинулся на дом, в результате чего тот сгорел. Общая сумма ущерба составила более 3 млн рублей.

Решением суда подсудимому назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ. Возмещение материального ущерба может быть разрешено в порядке гражданского судопроизводства.

Напомним, осужден нижегородец, сжегший дома бывшей сожительницы и ее соседей.

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