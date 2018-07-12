18-летний уфимец расстрелял из пистолета крупный торговый центр

Суд вынес приговор 18-летнему жителю Уфы за хулиганство, сообщает пресс-служба прокуратуры Орджоникидзевского района города.

В октябре прошлого года молодой человек катался с друзьями на своей машине возле ТЦ «Меркурий» в Черниковке. Возле входа в торговый центр он заметил своего знакомого. После этого, он достал травматический пистолет и три раза выстрелил в сторону «Меркурия», повредив 9 стёкол здания стоимостью 193 тысячи рублей.

Парень признал свою вину. Приговором суда ему назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.