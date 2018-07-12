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В Омской области бывшего сотрудника ФСКН осудили за сбыт героина
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В Омской области бывшего сотрудника ФСКН осудили за сбыт героина 

Омск Здесь 14 часов назад
Фото: Омск Здесь
Мужчина хранил наркотики у себя дома, там же их он и продавал. Калачинский городской суд Омской области признал виновным 34-летнего бывшего сотрудника ФСКН в совершении преступления по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере).
Суд установил, что после упразднения ФСКН он начал службу в линейном отделении полиции. В марте 2017 года он купил у неизвестного лица героин, чтобы в дальнейшем его продать.
Он расфасовал его в удобную для хранения упаковку и хранил у себя в гараже. После этого бывший сотрудник правоохранительных органов продал наркотик жителю Калачинска, а затем другому покупателю. Всего было продано 15 грамм героина.
Мужчину признали виновным в совершении преступления и назначили наказание в виде 6 лет 9 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
Судебное решение еще не вступило в законную силу.
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