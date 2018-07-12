В Барнауле разыскивают подозреваемого в попытке изнасилования женщины

Следователи разыскивают мужчину, который пытался изнасиловать жительницу Барнаула

Нападение было совершено 8 июля на улице Трактовой. Потерпевшая дала отпор, и преступник поспешил скрыться на велосипеде. Подозреваемый был в темной бейсболке, белой футболке, шортах.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого устанавливается. У следователей есть запись с камер видеонаблюдения.

Если вам известно что-либо о подозреваемом, сообщите по тел. : 8 (385-2) 42-02-02, 43-02-02, 61-74-14 либо 02.