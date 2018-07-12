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В Барнауле разыскивают подозреваемого в попытке изнасилования женщины
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В Барнауле разыскивают подозреваемого в попытке изнасилования женщины 

АиФ — Алтай 10 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
Следователи разыскивают мужчину, который пытался изнасиловать жительницу Барнаула.
Нападение было совершено 8 июля на улице Трактовой. Потерпевшая дала отпор, и преступник поспешил скрыться на велосипеде. Подозреваемый был в темной бейсболке, белой футболке, шортах.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого устанавливается. У следователей есть запись с камер видеонаблюдения.
Если вам известно что-либо о подозреваемом, сообщите по тел. : 8 (385-2) 42-02-02, 43-02-02, 61-74-14 либо 02.
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