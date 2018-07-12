41-летнего нижегородца осудят за изнасилование бывшей сожительницы

Следователи следственного отдела по Канавинскому району СКР по Нижэегородской области завершили расследование уголовного дела в отношении нижегородца, который обвиняется в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера совершенного в отношении своей бывшей сожительницы.

Об этом корреспонденту агентства Newsroоm24 сообщили в следственном ведомстве.

Напомним, преступление было совершено 22 марта у дома по Московскому шоссе. В салоне автомобиля марки «Ниссан» пьяный злоумышленник избил и изнасиловал 34-летнюю женщину. Гражданка выбежала из машины и обратилась в полицию.

Оказалось, что пять лет назад фигуранты дела сожительствовали, а затем взаимодействовали по бытовым вопросам. А в тот день мужчина неожиданно стал домогаться женщины.

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