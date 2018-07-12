Приморца сняли с рейса из-за уголовного штрафа. Мужчина хотел выехать из России

Дол мужчины превышал 30 тыс. рублей.

В отношении гражданина Ф. в отделе судебных приставов по Пограничному району было возбуждено исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа. В сроки, установленные для добровольного исполнения требований исполнительного документа, мужчина долг не выплатил, поэтому судебные приставы применили меры принудительного исполнения.

В частности судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о временном ограничении права выезда неплательщика за пределы Российской Федерации , поскольку сумма штрафа превышала 30 тысяч рублей.