Приморца сняли с рейса из-за уголовного штрафа. Мужчина хотел выехать из России 

Дол мужчины превышал 30 тыс. рублей.
В отношении гражданина Ф. в отделе судебных приставов по Пограничному району было возбуждено исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа. В сроки, установленные для добровольного исполнения требований исполнительного документа, мужчина долг не выплатил, поэтому судебные приставы применили меры принудительного исполнения.
В частности судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о временном ограничении права выезда неплательщика за пределы Российской Федерации, поскольку сумма штрафа превышала 30 тысяч рублей.
Применение именно данной меры позволило в дальнейшем взыскать задолженность. Должник, намеревавшийся выехать в соседнюю страну в составе туристической группы, был снят с рейса, после чего оперативно выплатил штраф, наложенный судом, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.