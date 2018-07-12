Торговец шкурой краснокнижного амурского тигра в Приморье получил условный срок 

ВЛАДИВОСТОК, 12 июля. /ТАСС/. Суд в Приморье вынес приговор жителю Приморского края, который пытался продать шкуру амурского тигра, сообщили ТАСС в четверг в краевой прокуратуре.
"Во Владивостоке вынесен обвинительный приговор 61-летнему, ранее судимому, жителю поселка Кавалерово, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ ("Незаконный оборот особо ценных диких животных"). Суд учел тот факт, что осужденный действовал в составе группы лиц по предварительному сговору, и назначил фигуранту дела наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу", — сообщили в надзорном ведомстве.
Как установил суд, в феврале 2017 года подсудимый и его подельник встретились с третьим фигурантом дела, предложившим купить тигриную шкуру. Осужденный приобрел товар за 200 тыс. рублей и перевез шкуру в Дальнереченск, где пытался сбыть ее уже за 3,6 млн рублей.
По мнению генерального директора Центра по изучению сохранению популяции Амурского тигра (Центр «Тигр») Сергея Арамилева, который проводил экспертизу шкуры, приговор оказался излишне мягким. «Спорный приговор: с одной стороны человек наказан, с другой — очень мягкое наказание для такого вида преступлений, а ведь статья позволяет и более справедливо наказать, в том числе, крупным штрафом. Очень надеемся, что в будущем приговоры будут жестче и справедливее», — цитирует его слова пресс-служба центра «Тигр».
Арамилев также напомнил, что в дикой природе осталось 550 амурских тигров, и потеря каждой особи серьезно отражается на популяции этого краснокнижного животного. Директор центра «Тигр» выразил благодарность сотрудникам полиции за расследование, которое позволило установить всех участников преступной цепочки и довести в отношении них дела до приговоров.
Двум другим фигурантам дела ранее суд также назначил наказания. Одному в виде исправительных работ на 1 год 2 месяца, другому в виде условного лишения свободы на 1 год и 4 месяца.