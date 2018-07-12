Торговец шкурой краснокнижного амурского тигра в Приморье получил условный срок

"Во Владивостоке вынесен обвинительный приговор 61-летнему, ранее судимому, жителю поселка Кавалерово , который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ ("Незаконный оборот особо ценных диких животных"). Суд учел тот факт, что осужденный действовал в составе группы лиц по предварительному сговору, и назначил фигуранту дела наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу", — сообщили в надзорном ведомстве.

Как установил суд, в феврале 2017 года подсудимый и его подельник встретились с третьим фигурантом дела, предложившим купить тигриную шкуру. Осужденный приобрел товар за 200 тыс. рублей и перевез шкуру в Дальнереченск , где пытался сбыть ее уже за 3,6 млн рублей.

По мнению генерального директора Центра по изучению сохранению популяции Амурского тигра (Центр «Тигр») Сергея Арамилева , который проводил экспертизу шкуры, приговор оказался излишне мягким. «Спорный приговор: с одной стороны человек наказан, с другой — очень мягкое наказание для такого вида преступлений, а ведь статья позволяет и более справедливо наказать, в том числе, крупным штрафом. Очень надеемся, что в будущем приговоры будут жестче и справедливее», — цитирует его слова пресс-служба центра «Тигр».

Арамилев также напомнил, что в дикой природе осталось 550 амурских тигров, и потеря каждой особи серьезно отражается на популяции этого краснокнижного животного. Директор центра «Тигр» выразил благодарность сотрудникам полиции за расследование, которое позволило установить всех участников преступной цепочки и довести в отношении них дела до приговоров.

Двум другим фигурантам дела ранее суд также назначил наказания. Одному в виде исправительных работ на 1 год 2 месяца, другому в виде условного лишения свободы на 1 год и 4 месяца.