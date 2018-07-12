В Красноярске сотрудницу ФМБА обвинили в получении взятки 

Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело о получении взятки должностным лицом. Обвиняемая — начальница отдела материально-технического обеспечения ФГБУ Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России.
По данным следствия, в 2017 году она получила от директора коммерческого предприятия несколько взяток на общую сумму 75 тысяч рублей за содействие в заключении договоров с учреждением на установку жалюзи.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.