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В Красноярске сотрудницу ФМБА обвинили в получении взятки
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В Красноярске сотрудницу ФМБА обвинили в получении взятки 

РИА «ФедералПресс» 15 часов назад
Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело о получении взятки должностным лицом. Обвиняемая — начальница отдела материально-технического обеспечения ФГБУ Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России.
По данным следствия, в 2017 году она получила от директора коммерческого предприятия несколько взяток на общую сумму 75 тысяч рублей за содействие в заключении договоров с учреждением на установку жалюзи.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
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