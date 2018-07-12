В Ростове за детские пособия на мать-одиночку завели уголовное дело 

В Каменске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении матери-одиночки, незаконно получившей пособие. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в ходе проведения проверки установлено, что жительница Каменск-Шахтинска шесть лет назад родила ребенка, у которого сведения об отце в свидетельстве о рождении отсутствовали. После рождения ребенка в 2012 году женщина через суд установила отцовство и взыскала алименты. Однако несмотря на это продолжала получать пособие матери-одиночки в повышенном размере. В связи с этим, материал проверки направлен в следственные органы для рассмотрения вопроса об уголовном преследовании. Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество при получении выплат».