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В Ростове за детские пособия на мать-одиночку завели уголовное дело
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В Ростове за детские пособия на мать-одиночку завели уголовное дело 

Ростовские Вести 15 часов назад
В Каменске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении матери-одиночки, незаконно получившей пособие. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в ходе проведения проверки установлено, что жительница Каменск-Шахтинска шесть лет назад родила ребенка, у которого сведения об отце в свидетельстве о рождении отсутствовали. После рождения ребенка в 2012 году женщина через суд установила отцовство и взыскала алименты. Однако несмотря на это продолжала получать пособие матери-одиночки в повышенном размере. В связи с этим, материал проверки направлен в следственные органы для рассмотрения вопроса об уголовном преследовании. Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество при получении выплат».
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