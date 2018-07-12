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Забота о внуке ценой уголовного дела
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Забота о внуке ценой уголовного дела 

АиФ-Владивосток 16 часов назад
Фото: АиФ-Владивосток
В ходе расследования о пропажах сотовых телефонов в одном из учебных заведений Находки, было выяснено, что женщина, работающая в этой школе гардеробщицей, воровала сотовые телефоны детей.
«Первый раз, в июне 2017 года, женщина украла сотовый телефон стоимостью 7,5 тысяч рублей. После, в феврале 2018 года у одного из учеников в школьной раздевалке выпал смартфон, женщина его нашла и присвоила себе», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Позднее оба телефона были найдены с помощью системы поиска мобильных телефонов. В данный момент расследование по факту кражи телефонов завершено, женщина полностью признала свою вину. Уголовное дело по данному факту направлено на рассмотрение в суд.
Хочется отметить, что один из украденных телефонов женщина подарила своему внуку, ссылаясь на то, что нашла его на улице.
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