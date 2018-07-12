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Житель Елизова получит 12 лет за изнасилование 7‐летнего пасынка
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Житель Елизова получит 12 лет за изнасилование 7‐летнего пасынка 

360tv.ru 14 часов назад
Фото: 360tv.ru
Житель Елизова надругался над своим 7‐летним пасынком. Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщило агентство «Камчатка‐информ» со ссылкой на прокуратуру Камчатского края.
35-летний мужчина изнасиловал ребенка 19 марта 2018 года, когда его мать находилась на работе. Спустя несколько дней мальчик рассказал о произошедшем бабушке.
Незадолго до этого обвиняемый поссорился с сожительницей. Он угрожал пасынку, но женщина не придала значения его словам.
Была проведена психиатрическая экспертиза. Отклонений у подсудимого выявлено не было. Мужчина употреблял алкоголь, однако в момент преступления он был трезв.
Фигурант отрицал свою вину. Однако по делу было собрано достаточно доказательств для подтверждения его вины. Суд назначил ему 12 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год.
Приговор не вступил в силу.
50‐летнего работника детсада № 2 в Ачинске признали виновным в изнасиловании шестилетней девочки. Мужчина отправится в тюрьму на 12 лет.
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