Житель Елизова получит 12 лет за изнасилование 7‐летнего пасынка

Житель Елизова надругался над своим 7‐летним пасынком. Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщило агентство «Камчатка‐информ» со ссылкой на прокуратуру Камчатского края.

35-летний мужчина изнасиловал ребенка 19 марта 2018 года, когда его мать находилась на работе. Спустя несколько дней мальчик рассказал о произошедшем бабушке.

Незадолго до этого обвиняемый поссорился с сожительницей. Он угрожал пасынку, но женщина не придала значения его словам.

Была проведена психиатрическая экспертиза. Отклонений у подсудимого выявлено не было. Мужчина употреблял алкоголь, однако в момент преступления он был трезв.

Фигурант отрицал свою вину. Однако по делу было собрано достаточно доказательств для подтверждения его вины. Суд назначил ему 12 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год.

Приговор не вступил в силу.