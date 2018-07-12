Пятерых новосибирцев будут судить за подпольные игровые залы

Пятеро новосибирцев пойдут под суд за организацию сети подпольных залов с игровыми автоматами в разных районах города.

«В ходе предварительного следствия установлено, что пятеро обвиняемых с целью незаконного проведения азартных игр, в период времени с конца октября 2017 года по середину февраля 2018 года организовали на территории Дзержинского, Железнодорожного и Центрального районов города Новосибирска незаконные игорные заведения для получения дохода», — рассказали в следственном комитете России по Новосибирской области

Игровые залы серьёзно конспирировали, попасть туда могли только определённые люди, которых пропускали по специальному списку. Следователи отмечают, что игроки заранее получали электронную рассылку о месте и времени проведения азартных игр.

«При проведении комплекса оперативно–розыскных мероприятий, а также следственных действий, преступная деятельность организованной группы была пресечена, изъято все игровое оборудование (фишки, карты, игровые столы), установлен круг лиц, принимавших участие в организации и проведении азартных игр, так и круг игроков», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.

Пятерых новосибирцев обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования (п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Обвинительное заключение по делу уже утверждено зампрокурором Новосибирской области.

В декабре прошлого года 14 новосибирцев пошли под суд за организацию трёх подпольных казино в разных районах города.