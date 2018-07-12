Полиция проверяет сообщение слепоглухонемой москвички о разбойном нападении на ее квартиру

Столичная полиция проводит проверку после того, как пожилая женщина-инвалид принесла в продуктовый магазин записку, в которой говорилось о разбойном нападении на ее квартиру. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Днем 10 июля сотрудники МВД получили информацию о том, что в супермаркет «Пятерочка» на ул. Палехская обратилась женщина. Она сообщила о том, что в ее квартиру ворвались четверо неизвестных, избили ее, забрали деньги и скрылись.

«Прибывшие полицейские выяснили, что 72-летняя женщина проживает в доме рядом с супермаркетом и является инвалидом первой группы — она слепоглухонемая. В магазин она принесла записку с неразборчивым текстом. Оперативники проверили квартиру заявительницы — там находился сын пенсионерки и его сожительница. Мужчина очень удивился полицейским и сказал, что к ним домой никто не врывался, и он не знает, почему его мать ушла из квартиры и сообщила о подобном. Входная дверь в квартиру повреждений не имеет», — отметил источник.

По факту случившегося в МВД проводят проверку. Выясняются обстоятельства случившегося.