Забота о ребенке обернулась для жителей Владивостока уголовным делом

Прокуратура Советского района Владивостока провела проверку соблюдения требований законодательства на общедоступное образование, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края . Во время нее надзорный орган выявил факты использования поддельных свидетельств о регистрации по месту пребывания.

Однако в отделе миграции УМВД России по Владивостоку такое свидетельство о регистрации по месту пребывания не оформлялось и не выдавалось. В поквартирных карточках отсутствует учетная запись регистрации указанного лица.

В результате проверок прокурор района направил материалы проверок в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения. В итоге было возбуждено два уголовных дело за использование заведомо подложного документа.