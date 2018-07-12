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Забота о ребенке обернулась для жителей Владивостока уголовным делом
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Забота о ребенке обернулась для жителей Владивостока уголовным делом 

Primpress 19 часов назад
Фото: Primpress
Прокуратура Советского района Владивостока провела проверку соблюдения требований законодательства на общедоступное образование, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края. Во время нее надзорный орган выявил факты использования поддельных свидетельств о регистрации по месту пребывания.
Однако в отделе миграции УМВД России по Владивостоку такое свидетельство о регистрации по месту пребывания не оформлялось и не выдавалось. В поквартирных карточках отсутствует учетная запись регистрации указанного лица.
В результате проверок прокурор района направил материалы проверок в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения. В итоге было возбуждено два уголовных дело за использование заведомо подложного документа.
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