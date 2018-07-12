Жительница Подмосковья похитила сына-наркомана для лечения, теперь ей грозит срок 

57-летняя жительница Подмосковья может оказаться за решеткой за похищение 38-летнего сына-наркомана. Женщина узнала о зависимости сына от наркотиков несколько лет назад. Вместе с невесткой они пытались вылечить мужчину самостоятельно. Когда поняли, что им это не по силам, обратились в реабилитационный центр в Казани.
Как сообщает ВладТайм, мужчина сам дал согласие на лечение. За ним приехали два сотрудника центра. Однако, в последний момент мужчина отказался ехать, так как ему не разрешили взять с собой недопитую бутылку водки. Мужчины погрузили наркомана в машину силой. Это увидела женщина, которая и вызвала правоохранителей. Против жительницы Воскресенска возбуждено уголовное дело по факту похищения человека.
Ранее «СП» писала, что в Волгограде отец-наркоман дал наркотики 9-летней дочке и изнасиловал ее.
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