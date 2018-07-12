В Мексике убили начальника полиции муниципалитета

МЕХИКО , 12 июл — РИА Новости . Начальник полиции муниципалитета Эль-Наяр в мексиканском штате Наярит был убит в среду неизвестными, сообщает портал Alerta Nayarit.

По предварительным данным, Мартин Гарсия Уисар был расстрелян рядом с церковью в этом населенном пункте. Шеф полиции вместе со своими сослуживцами прибыл по сигналу на место, где собрались вооруженные люди, которые атаковали полицейских.

В завязавшейся перестрелке Уисар был убит. Есть ли еще пострадавшие, пока не известно. Власти развернули крупномасштабную операцию по поиску бандитов.