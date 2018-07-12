В Арзамасе драка девушек в кальянной обернулась уголовным делом

Арзамасский городской суд прекратил уголовное преследование 23-летней местной жительницы, которая обвинялась в причинении легкого вреда здоровью своей знакомой.

Об этом агентству Newsroom24 сообщил помощник Арзамасского городского прокурора Кашаф Хабибулин.

Преступление произошло 3 января 2018 года в одной из кальянных города, где встретились две девушки. Между ними началась ссора из-за того, что одна из них стала высказывать другой претензии, что та не хочет с ней общаться.

Ссора переросла в драку, в ходе которой одна из девушек избила другую, нанося ей удары ногами.

В суде девушки примирились, и суд прекратил уголовное преследование подсудимой.

Напомним, саровские школьницы организовали массовые разборки из-за мальчика.