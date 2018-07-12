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В Арзамасе драка девушек в кальянной обернулась уголовным делом
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В Арзамасе драка девушек в кальянной обернулась уголовным делом 

Newsroom24 19 часов назад
Фото: Newsroom24
Арзамасский городской суд прекратил уголовное преследование 23-летней местной жительницы, которая обвинялась в причинении легкого вреда здоровью своей знакомой.
Об этом агентству Newsroom24 сообщил помощник Арзамасского городского прокурора Кашаф Хабибулин.
Преступление произошло 3 января 2018 года в одной из кальянных города, где встретились две девушки. Между ними началась ссора из-за того, что одна из них стала высказывать другой претензии, что та не хочет с ней общаться.
Ссора переросла в драку, в ходе которой одна из девушек избила другую, нанося ей удары ногами.
В суде девушки примирились, и суд прекратил уголовное преследование подсудимой.
Напомним, саровские школьницы организовали массовые разборки из-за мальчика.
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