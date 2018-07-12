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На Украине экс-главу Апелляционного суда Крыма подозревают в помощи России
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На Украине экс-главу Апелляционного суда Крыма подозревают в помощи России 

РИА Новости 20 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. На Украине бывшему руководителю Апелляционного суда Крыма Валерию Чорнобуку объявили подозрение в государственной измене. Об этом в Facebook написал генпрокурор Украины Юрий Луценко.
По словам генпрокурора, Чорнобук занимался подрывной деятельностью, оказывая помощь России в переходе крымских судов на осуществление правосудия на основании российского законодательства. «Это привело к обеспечению функционирования российских судебных органов, усилению мер временной аннексии Крыма», — написал Луценко.
Кроме того, генпрокурор сообщил, что в помещениях, где проживает экс-глава суда, сотрудники СБУ провели обыски. В тот же день было объявлено о подозрении Чорнобука в совершении госизмены по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины.
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