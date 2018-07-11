Петербуржец решил отремонтировать квартиру и разрушил весь дом

Санкт-Петербурге под суд пойдет мужчина, нарушивший правила ведения строительных работ в ходе ремонта своих апартаментов. Из-за допущенных им ошибок в доме деформировались перекрытия, вследствие чего сразу несколько квартир оказались непригодными для проживания. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, граждане, нанятые мужчиной для ремонта квартиры в одном из домов на Каменноостровском проспекте, повредили арочный проем здания. Из-за этого произошли частичное обрушение несущей колонны дома и ее отклонение более чем на 10 градусов. В результате в нескольких квартирах деформировались перекрытия, жить в них стало невозможно.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый согласовал план ремонта своей квартиры с соответствующими городскими инстанциями, но следовать ему не стал. Кроме того, мужчина не организовал технический надзор за ведением строительных работ.

Расследование инцидента завершено, уголовное дело в отношении петербуржца направлено в суд для рассмотрения по существу.