Ещё
Петербуржец решил отремонтировать квартиру и разрушил весь дом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Петербуржец решил отремонтировать квартиру и разрушил весь дом 

dom.lenta.ru 21 час назад
Фото: dom.lenta.ru
В Санкт-Петербурге под суд пойдет мужчина, нарушивший правила ведения строительных работ в ходе ремонта своих апартаментов. Из-за допущенных им ошибок в доме деформировались перекрытия, вследствие чего сразу несколько квартир оказались непригодными для проживания. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
По версии следствия, граждане, нанятые мужчиной для ремонта квартиры в одном из домов на Каменноостровском проспекте, повредили арочный проем здания. Из-за этого произошли частичное обрушение несущей колонны дома и ее отклонение более чем на 10 градусов. В результате в нескольких квартирах деформировались перекрытия, жить в них стало невозможно.
В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый согласовал план ремонта своей квартиры с соответствующими городскими инстанциями, но следовать ему не стал. Кроме того, мужчина не организовал технический надзор за ведением строительных работ.
Расследование инцидента завершено, уголовное дело в отношении петербуржца направлено в суд для рассмотрения по существу.
Осенью 2016-го суд в Москве по иску Мосжилинспекции вынес решение о продаже с публичных торгов квартиры, собственник которой самовольно расширил санузел. Мужчина, не согласовав перепланировку, объединил уборную и ванную комнаты, при этом увеличил площадь санузла за счет коридора, кухни и жилой комнаты. Его неоднократно просили устранить нарушения, но все предписания владелец проигнорировал.
dom.lenta.ru: последние новости
Знакомство в соцсетях стоило россиянке квартиры Россиянин ощутил приступ ревности и сжег четыре квартиры Предприимчивые россияне нашли способ присвоить арендованное жилье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС133
Ответ Москвы Тимошенко, новая работа для Мутко и другие события дня6
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки90
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками31
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение