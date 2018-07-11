Ещё
Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы 

Агентство «Москва» 23 часа назад
Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
Так, в Домодедово один рейс отменили и 10 задержали, в Шереметьево задержано девять рейсов.
В свою очередь во Внуково задержали 17 рейсов.
Агентство «Москва»: последние новости
Подозреваемый в убийстве сотрудницы ЖКХ на севере Москвы оказался ее коллегой Мужчину во время празднования дня рождения друга избили до смерти у кафе «То да се» в центре Москвы СК завершил расследование по трем эпизодам дела в отношении полковника Д.Захарченко
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками180
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС147
Умер Виктор Фетисов1
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня22
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала20
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение