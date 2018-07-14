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Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: MosDay.ru
Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
Так, в Домодедово пять рейсов задержано и три отменено. В Шереметьево задержали шесть рейсов.
В свою очередь во Внуково задержан один рейс и три отменено.
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