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Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан отвергла все обвинения
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Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан отвергла все обвинения 

Вести.Ru 11 июля 2018
Фото: Интерновости.Ру
Арестованная по делу о шпионаже бывший член правления "Интер РАО" Карина Цуркан считает предъявленное ей обвинение абсурдным. В следственный изолятор, где она находится, допустили защитников.
Как заявил адвокат Иван Павлов, у него состоялась встреча с Цуркан, где он ознакомился с некоторыми документами, которые у нее были при себе. Теперь, по его словам, он имеет общее представление о том, в чем ее обвиняют. Сама Карина Цуркан свою вину отрицает и настроена защищаться, сообщает "Интерфакс".
43-летняя Карина Цуркан была задержана 19 июня в Москве; впоследствии ее обвинили в шпионаже. Ее подозревают в передаче иностранным спецслужбам политической и экономической информации о переговорах Москвы по организации поставок электроэнергии в Крым и Донбасс.
Цуркан родилась в Молдавии; сейчас является гражданкой России. С 2012 года — член правления «Интер РАО» (ее полномочия прекращены 28 июня).
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