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Мужчина зарезал гостя в Вологодской области
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Мужчина зарезал гостя в Вологодской области 

360tv.ru 11 июля 2018
Уголовным делом завершилось употребление спиртных напитков для жителя Вологодской области, который убил собутыльника. Об этом сообщило ИА Nation News.
Происшествие зафиксировали 9 июля в Череповце. Двое мужчин пришли в гости к хозяину квартиры, который позже вступил в конфликт с ранее неизвестным ему местным жителем. Подозреваемый ударил ножом 28-летнего обидчика, что стало причиной его гибели. Расследование уголовного дела продолжается.
Житель поселка Ключи на Камчатке зарезал пенсионера. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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