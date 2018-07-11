Мужчина зарезал гостя в Вологодской области 

Уголовным делом завершилось употребление спиртных напитков для жителя Вологодской области, который убил собутыльника. Об этом сообщило ИА Nation News.
Происшествие зафиксировали 9 июля в Череповце. Двое мужчин пришли в гости к хозяину квартиры, который позже вступил в конфликт с ранее неизвестным ему местным жителем. Подозреваемый ударил ножом 28-летнего обидчика, что стало причиной его гибели. Расследование уголовного дела продолжается.
Житель поселка Ключи на Камчатке зарезал пенсионера. По данному факту возбуждено уголовное дело.