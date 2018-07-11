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Дело декана истфака ОГПУ рассмотрят в суде
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Дело декана истфака ОГПУ рассмотрят в суде 

ProOren 11 июля 2018
Фото: ProOren
Уголовное дело в отношении декана исторического факультета Оренбургского педуниверситета пополнилось до 80 эпизодов и вскоре будет рассмотрено в Центральном суде Оренбурга.
Отметим, что среди преступлений, по которым вели расследование февраля 2017 года остались получение взятки и посредничество. Эпизод с сексуальными домогательствами более в списке не значится. Дело жителя Москвы, желавшего купить доплом и заочницы, которая хотела проставить сессию, рассмотрели ранее.
Мера пресечения с момента задержания для должностного лица несколько раз менялась. В начале 2018 года декана истфака выпустили из СИЗО под домашний арест. Ныне он находится под подпиской о невыезде.
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