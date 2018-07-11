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Президент Шри‐Ланки предложил казнить наркоторговцев
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Президент Шри‐Ланки предложил казнить наркоторговцев 

360tv.ru 11 июля 2018
Президент Шри‐Ланки Майтрипала Сирисена планирует подписать указ, согласно которому наркоторговцев будут казнить. Это касается тех случаев, когда осужденные продолжают заниматься незаконной деятельностью в тюрьме, сообщило РИА «Новости».
Последний смертный приговор в Шри-Ланке привели в исполнение в 1976 году, сообщило ИА Nation News. Майтрипала Сирисена считает, что в стране высокий уровень преступлений, связанных с распространением наркотиков. Он предложил казнить осужденных, так как это необходимо для всего общества.
Мужчина в течение нескольких лет выращивал коноплю в Мурманской области. В отношении 35‐летнего подозреваемого возбудили уголовное дело.
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