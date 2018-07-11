Президент Шри‐Ланки предложил казнить наркоторговцев 

Президент Шри‐Ланки Майтрипала Сирисена планирует подписать указ, согласно которому наркоторговцев будут казнить. Это касается тех случаев, когда осужденные продолжают заниматься незаконной деятельностью в тюрьме, сообщило РИА «Новости».
Последний смертный приговор в Шри-Ланке привели в исполнение в 1976 году, сообщило ИА Nation News. Майтрипала Сирисена считает, что в стране высокий уровень преступлений, связанных с распространением наркотиков. Он предложил казнить осужденных, так как это необходимо для всего общества.
Мужчина в течение нескольких лет выращивал коноплю в Мурманской области. В отношении 35‐летнего подозреваемого возбудили уголовное дело.