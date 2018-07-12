В Сызрани будут судить женщину, оставившую 1,5-годовалого ребенка в горящем доме

По версии следствия, 8 января 2018 г. в доме, расположенном в Сызрани , где проживала семья с двумя малолетними детьми, произошел пожар. Родители и восьмилетний сын смогли выбежать из дома, а полуторагодовалый ребенок остался в доме, охваченном огнем. В результате того, что мать малыша не позаботилась о его спасении, ребенок погиб.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.