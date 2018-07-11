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Сотрудницу банка приговорили к обязательным работам за кражу карты
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Сотрудницу банка приговорили к обязательным работам за кражу карты 

Карельские вести 11 июля 2018
Старший менеджер финансового учреждения в Сегеже воспользовалась забытой клиентом картой и сняла с нее более 20 тысяч рублей.
Сегежский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении сотрудницы банка, которую подозревали в хищении.
Работая старшим менеджером по обслуживанию банка, обвиняемая незаконно присвоила себе банковскую карту, которую оставила клиент в терминале в окне обслуживания. Подобрав пин-код к карте, обвиняемая несколько раз снимала деньги в разных банкоматах города. Ущерб превысил 20 тысяч рублей. Деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению, говорится в материалах суда.
Суд, оценив совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, назначил ей наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.
По материалам: ptzgovorit.ru
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