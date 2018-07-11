Сотрудницу банка приговорили к обязательным работам за кражу карты

Старший менеджер финансового учреждения в Сегеже воспользовалась забытой клиентом картой и сняла с нее более 20 тысяч рублей.

Сегежский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении сотрудницы банка, которую подозревали в хищении.

Работая старшим менеджером по обслуживанию банка, обвиняемая незаконно присвоила себе банковскую карту, которую оставила клиент в терминале в окне обслуживания. Подобрав пин-код к карте, обвиняемая несколько раз снимала деньги в разных банкоматах города. Ущерб превысил 20 тысяч рублей. Деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению, говорится в материалах суда.

Суд, оценив совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, назначил ей наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.