Директора школы Новгородской области осудят за мошенничество

Директора школы имени Александра Невского обвинили в мошенничестве и злоупотреблении служебного статуса. Об этом сообщил сайт Nation News.

Глава образовательного учреждения выплачивал заработную плату дворнику, который по факту не работал в школе. Правоохранительные органы подсчитали, что с момента трудоустройства по март месяц мужчине насчитали заработную плату размером 160 тысяч рублей. Эту сумму директор тратил на свои нужды.

Вдобавок, следователи завели на него уголовное дело о хищении 110 тысяч рублей. Деньги начислялись сотрудникам школы в качестве компенсации с 2016 года по 2017-й.