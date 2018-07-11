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Директора школы Новгородской области осудят за мошенничество
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Директора школы Новгородской области осудят за мошенничество 

360tv.ru 11 июля 2018
Директора школы имени Александра Невского обвинили в мошенничестве и злоупотреблении служебного статуса. Об этом сообщил сайт Nation News.
Глава образовательного учреждения выплачивал заработную плату дворнику, который по факту не работал в школе. Правоохранительные органы подсчитали, что с момента трудоустройства по март месяц мужчине насчитали заработную плату размером 160 тысяч рублей. Эту сумму директор тратил на свои нужды.
Вдобавок, следователи завели на него уголовное дело о хищении 110 тысяч рублей. Деньги начислялись сотрудникам школы в качестве компенсации с 2016 года по 2017-й.
Беглого сотрудника банка РФ задержали за крупное мошенничество. Правоохранительные органы Малайзии депортировали злоумышленника в Россию.
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