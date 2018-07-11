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Мужчина убил знакомого из‐за незначительного долга в Псковской области
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Мужчина убил знакомого из‐за незначительного долга в Псковской области 

360tv.ru 11 июля 2018
Житель Псковской области жестоко расправился с 27‐летним приятелем, который вовремя не отдал ему долг. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс‐службу СУ СКР по региону.
Мертвого должника обнаружили 6 июля в Великих Луках, сообщило ИА Nation News.
«К преступлению причастен 27-летний знакомый потерпевшего, который, вспомнив про денежный долг в размере 500 рублей, нашел заброшенный дом, в котором находился потерпевший, избил его и выкинул в окно», — рассказали в ведомстве.
Пострадавший получил черепно-мозговую травму, что стало причиной его гибели. Преступник оттащил тело к другому дому и скрылся. Расследование уголовного дела продолжается.
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