Мужчина убил знакомого из‐за незначительного долга в Псковской области

Мертвого должника обнаружили 6 июля в Великих Луках, сообщило ИА Nation News.

«К преступлению причастен 27-летний знакомый потерпевшего, который, вспомнив про денежный долг в размере 500 рублей, нашел заброшенный дом, в котором находился потерпевший, избил его и выкинул в окно», — рассказали в ведомстве.

Пострадавший получил черепно-мозговую травму, что стало причиной его гибели. Преступник оттащил тело к другому дому и скрылся. Расследование уголовного дела продолжается.