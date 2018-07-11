В Белоруссии задержали замминистра здравоохранения по делу о коррупции

МИНСК , 11 июл — РИА Новости . Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого в рамках дела о коррупции, сообщает Sputnik Беларусь.

"Заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий задержан и помещен под стражу за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию по организации государственной регистрации изделий медицинского назначения, а также лояльное отношение при выборе поставщиков медицинской техники. Суммы взяток варьировались от 2,5 тысяч долларов до 10 тысяч долларов", — цитирует Вакульчика Sputnik Беларусь.

По данным главы КГБ, среди задержанных также ген директор предприятия «Белфармация» Вячеслав Гнитий, который, по версии правоохранителей, получал взятки за организацию первоочередных расчетов с коммерческими структурами, а также за выбор «нужных» поставщиков медицинской продукции.

Ранее КГБ Белоруссии сообщил о раскрытии масштабной коррупционной схемы в сфере здравоохранения.

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