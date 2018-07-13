Министр: «Ростов» продолжит играть на новом стадионе

Министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян прокомментировал информацию о том, что футбольный клуб «Ростов» не будет выступать на новом стадионе.

«Домашней площадкой для ФК «Ростов» на данный момент остаётся стадион «Ростов-Арена», — приводит слова Аракеляна ТАСС

Он отметил, что первый матч сезон с грозненским «Ахматом» пройдёт на стадионе уже 28 июля.

«Мы будем оказывать всяческую поддержку нашему клубу», — добавил Аракелян.

Ранее сообщалось, что ФК «Ростов» не будет играть на новой арене из-за высокой стоимости аренды.