Благотворительный фонд хотел взыскать с «Ростова» более 328 млн рублей. Суд отказал

Арбитражный суд Ростовской области не стал взыскивать с футбольного клуба «Ростов» более 328 млн рублей в пользу благотворительной организации «Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области», сообщает.

Фонд перечислил клубу деньги по одному разу в декабре 2014 года и июле 2015 года, а также дважды в мае 2015 года. Истец просил признать сделку недействительной и взыскать почти 259 млн рублей неосновательного обогащения и около 69 млн рублей в виде процентов. Суд в удовлетворении иска отказал.

Всего фонд подал в арбитражный суд четыре иска на общую сумму более 737 млн рублей. Остальные иски еще не рассмотрены.