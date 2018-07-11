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Благотворительный фонд хотел взыскать с «Ростова» более 328 млн рублей. Суд отказал
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Благотворительный фонд хотел взыскать с «Ростова» более 328 млн рублей. Суд отказал 

SPORT24.ru 11 июля 2018
Арбитражный суд Ростовской области не стал взыскивать с футбольного клуба «Ростов» более 328 млн рублей в пользу благотворительной организации «Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области», сообщает.
Фонд перечислил клубу деньги по одному разу в декабре 2014 года и июле 2015 года, а также дважды в мае 2015 года. Истец просил признать сделку недействительной и взыскать почти 259 млн рублей неосновательного обогащения и около 69 млн рублей в виде процентов. Суд в удовлетворении иска отказал.
Всего фонд подал в арбитражный суд четыре иска на общую сумму более 737 млн рублей. Остальные иски еще не рассмотрены.
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