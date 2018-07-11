Замминистра здравоохранения Белоруссии задержали за взятки 

Председатель комитета государственной безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик заявил о задержании заместителя министра здравоохранения страны Игоря Лосицкого за взятки. Об этом сообщает «БелТа».
По его словам, Лосицкий помещен под стражу за «благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию по организации государственной регистрации изделий медицинского назначения».
Он также отметил, что Лосицкий подозревается в «лояльном отношение при выборе поставщиков медицинской техники».
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко снял с должности министра энергетики Владимира Потупчика.
Как отмечалось, Потупчик был снят с должности за покровительство созданию незаконного семейного бизнеса.