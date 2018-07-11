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Замминистра здравоохранения Белоруссии задержали за взятки
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Замминистра здравоохранения Белоруссии задержали за взятки 

Газета.Ru 11 июля 2018
Председатель комитета государственной безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик заявил о задержании заместителя министра здравоохранения страны Игоря Лосицкого за взятки. Об этом сообщает «БелТа».
По его словам, Лосицкий помещен под стражу за «благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию по организации государственной регистрации изделий медицинского назначения».
Он также отметил, что Лосицкий подозревается в «лояльном отношение при выборе поставщиков медицинской техники».
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко снял с должности министра энергетики Владимира Потупчика.
Как отмечалось, Потупчик был снят с должности за покровительство созданию незаконного семейного бизнеса.
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Комментарии  Ещё 14 источников 
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