МВД объявило в международный розыск экс-главу совета директоров банка «Советский»

МВД России объявило в международный розыск по делу о мошенничестве бывшего главу совета директоров банка «Советский» Станислава Митрушина, ему заочно избрана мера пресечения в виде ареста, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

«В отношении фигуранта Тверским районным судом города Москвы заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск», — сообщили агентству в ведомстве.

По словам собеседника агентства, в производстве Следственного департамента МВД России на данный момент находится уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

По данным следствия, с 2013 по 2015 год бывшие руководители и топ-менеджеры кредитной организации похитили у банка крупную сумму денег в результате мошенничества, а в ходе предварительного расследования было установлено, что организатором мошеннической схемы выступает акционер и экс-председатель совета директоров кредитной организации.

ЦБ отозвал лицензию у банка «Советский» 3 июля. Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация по состоянию на 1 июня 2018 года занимала 111-е место в банковской системе России