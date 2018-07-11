МВД объявило в международный розыск экс-главу совета директоров банка «Советский» 

МВД России объявило в международный розыск по делу о мошенничестве бывшего главу совета директоров банка «Советский» Станислава Митрушина, ему заочно избрана мера пресечения в виде ареста, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.
«В отношении фигуранта Тверским районным судом города Москвы заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск», — сообщили агентству в ведомстве.
По словам собеседника агентства, в производстве Следственного департамента МВД России на данный момент находится уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).
По данным следствия, с 2013 по 2015 год бывшие руководители и топ-менеджеры кредитной организации похитили у банка крупную сумму денег в результате мошенничества, а в ходе предварительного расследования было установлено, что организатором мошеннической схемы выступает акционер и экс-председатель совета директоров кредитной организации.
ЦБ отозвал лицензию у банка «Советский» 3 июля. Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация по состоянию на 1 июня 2018 года занимала 111-е место в банковской системе России.
Банк «Советский» находится на санации с 2015 года — его санатором был Татфондбанк, который лишился лицензии в марте 2017 года. В феврале 2017 года в банк «Советский» была введена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). С 22 февраля ЦБ передал «Советский» на санацию по новому механизму — через Фонд консолидации банковского сектора.