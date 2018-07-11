Ещё
МВД объявило в международный розыск экс-главу совета директоров банка «Советский»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МВД объявило в международный розыск экс-главу совета директоров банка «Советский» 

Rambler News Service 11 июля 2018
МВД России объявило в международный розыск по делу о мошенничестве бывшего главу совета директоров банка «Советский» Станислава Митрушина, ему заочно избрана мера пресечения в виде ареста, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.
«В отношении фигуранта Тверским районным судом города Москвы заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск», — сообщили агентству в ведомстве.
По словам собеседника агентства, в производстве Следственного департамента МВД России на данный момент находится уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).
По данным следствия, с 2013 по 2015 год бывшие руководители и топ-менеджеры кредитной организации похитили у банка крупную сумму денег в результате мошенничества, а в ходе предварительного расследования было установлено, что организатором мошеннической схемы выступает акционер и экс-председатель совета директоров кредитной организации.
ЦБ отозвал лицензию у банка «Советский» 3 июля. Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация по состоянию на 1 июня 2018 года занимала 111-е место в банковской системе России.
Банк «Советский» находится на санации с 2015 года — его санатором был Татфондбанк, который лишился лицензии в марте 2017 года. В феврале 2017 года в банк «Советский» была введена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). С 22 февраля ЦБ передал «Советский» на санацию по новому механизму — через Фонд консолидации банковского сектора.
Rambler News Service: последние новости
Актер из «Бригады» опроверг сообщения о своем задержании В Челябинске арестовали обвиняемого в обмане дольщиков застройщика В Челябинской области директора завода «Роскосмоса» заподозрили в получении крупной взятки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками190
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС147
Умер Виктор Фетисов1
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала21
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня22
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение