Мигрант, изнасиловавший и убивший пенсионерку, предстанет перед ломоносовским судом

Суд Ломоносовского района рассмотрит дело молодого мигранта, который попал с поличным с телом изнасилованной пенсионерки. Ему предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям УК РФ

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, мигрант обвиняется в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, убийстве, разбоее и угоне.

В сентябре прошлого года 60-летняя петербурженка приехала на свою дачу в Ломоносовском районе. Она пошла в лес между деревнями Черемыкино и Дятлицы за хвоей для удобрения. Там ее и изнасиловал 25-летний мигрант. Следствие установило, что мужчина после изнасилования решил убить женщину, чтобы скрыть преступление. Он забил ее камнем и задушил.

Обвиняемый погрузил тело в багажник автомобиля погибшей и вскоре попал на этой машине в массовое ДТП на пресечении Красносельского и Стрельнинского шоссе в поселке Ропша. В одном из автомобилей находились муж и сын убитой, которые отправились на поиски женщины и заметили ее автомобиль с неизвестным за рулем. Так злоумышленник был задержан.