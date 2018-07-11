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Выпавший у судьи в суде пистолет подвел владельца под суд
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Выпавший у судьи в суде пистолет подвел владельца под суд 

Lenta.ru 11 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Окружной судья из американского города Чикаго по имени Джозеф Клэпс предстанет перед судом за пронос огнестрельного оружия в здание уголовного суда. Об этом сообщает Associated Press.
Камеры наблюдения запечатлели, как в холле у мужчины из пиджака выпадает пистолет. Он сразу же поднимает его с пола и прячет в карман брюк.
Как отмечает агентство, по закону, оружие в здании суда при себе могут иметь только сотрудники полиции. Слушание по делу Клэпса состоится на следующей неделе. Отстранили ли его от службы, не сообщается.
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