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Для обвиняемых в вымогательстве воронежских экоактивистов попросили по 7 и 8 лет тюрьмы
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Для обвиняемых в вымогательстве воронежских экоактивистов попросили по 7 и 8 лет тюрьмы 

Вести Воронеж 11 июля 2018
Фото: Вести Воронеж
Фигуранты дела отказались признавать вину. Гособвинение попросило приговорить экоактивиста Михаила Безменского и атамана Игоря Житенева к 8 и 7 годам колонии строго режима соответственно. Обвиняемые в вымогательстве 24 млн рублей во время прений в Новоусманском райсуде в среду, 11 июля, вновь отказались признавать свою вину, сообщил «Коммерсант-Черноземье». Экоактивисты уже провели в СИЗО по 2,5 года за вымогательство крупной суммы у Уральско горно-металлургической компании (УГМК). В суде они заявили, что нет ни одного доказательства их вины, и они намерены добиваться признания полной невиновности. Дело атамана Игоря Житенева и экоактивиста Михаила Безменского тянется с ноября 2013 года. Тогда экоактивисты оказались под арестом по подозрению в вымогательстве денег у УГМК. По версии следствия, Безменский за полученные от представителя «УГМК-Холдинг» деньги обещал прекратить в Воронежской области протесты против добычи никеля. И на следствии, и в суде Житенев и Безменский отказывались признавать вину и заявляли, что стали жертвами провокации московских оперативников. Новоусманский районный суд начал рассматривать дело экоактивистов в июне 2015 года. Суд провел порядка 40 заседаний. До лета 2016 года Безменский и Житенев находились под стражей, пока суд не смягчил им меру пресечения на домашний арест. Позже подсудимые оказались под подпиской о невыезде. К концу процесса, в декабре 2016 года, защита обвиняемых добилась возвращения дела на доследования. Тогда суд принял во внимание отсутствие в деле требования заместителя генпрокурора РФ Виктора Гриня к следствию от 2014 года, где тот писал о неверной квалификации и необходимости исправить допущенные при расследовании нарушения. Кроме того, суд согласился с адвокатами, которые указывали на недочеты следствия, без исправления которых невозможно вынесение приговора. Решение суда о возвращение дела на доследования обжаловала прокуратура Воронежской области. В апелляции гособвинители просили о новом рассмотрении дела экоактивистов. Защита подсудимых просила оставить в силе прежнее решение. В итоге апелляция поддержала прокуроров и УГМК. Во второй раз история с просьбами о доследовании, по сути, повторилась. Дело атамана Игоря Житенева и экоактивиста Михаила Безменского вернули в Новоусманский районный суд для третьего рассмотрения осенью 2017 года. Дарья Крымова
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