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Житель Озёрска отправится в колонию за ложное сообщение о бомбе в ТЦ «Плаза»
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Житель Озёрска отправится в колонию за ложное сообщение о бомбе в ТЦ «Плаза» 

Клопс.Ru 11 июля 2018
Суд приговорил жителя Озёрска к одному году шести месяцам в колонии-поселении за ложное сообщение о минировании ТЦ «Плаза». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
Следователи установили, что мужчина позвонил в службу «112» и сообщил о бомбе в торговом центре, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Житель Озёрска признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Мужчине назначено наказание в виде одного года шести месяцев заключения в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.
Ложное сообщение о минировании ТЦ «Плаза» поступило в службу «112» в марте этого года. Звонившего задержали в тот же день.
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