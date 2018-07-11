Житель Озёрска отправится в колонию за ложное сообщение о бомбе в ТЦ «Плаза»

Суд приговорил жителя Озёрска к одному году шести месяцам в колонии-поселении за ложное сообщение о минировании ТЦ «Плаза». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Следователи установили, что мужчина позвонил в службу «112» и сообщил о бомбе в торговом центре, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Житель Озёрска признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Мужчине назначено наказание в виде одного года шести месяцев заключения в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

Ложное сообщение о минировании ТЦ «Плаза» поступило в службу «112» в марте этого года. Звонившего задержали в тот же день.